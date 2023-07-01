1561 مصابا جراء ذبح الأضاحي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل عدد من مستشفيات ليبيا 1561 إصابة جراء الاستعمال الخاطئ للأدوات الخاصة بذبح الأضاحي والشواء، وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتوزعت الإصابات بواقع 435 حالة استقبلها مستشفى الجلاء والحوادث في بنغازي، و211 حالة دخلت مستشفى بن سينا في سرت، وفق منشور على صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

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في حين استقبل مستشفى غات العام سبع حالات حروق، ودخلت مركز مصراتة الطبي 252 إصابة، أما مركز طبرق الطبي فقد استقبل 56 إصابة، ودخلت 600 إصابة إلى قسم الحروق والتجميل في طرابلس.