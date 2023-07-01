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1561 مصابا جراء ذبح الأضاحي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 06:33 مساء
1561 مصابا جراء ذبح الأضاحي في ليبيا
إسعاف أحد المصابين جراء استخدام الأدوات الحادة بأول أيام عيد الأضحى في مستشفى ابن سينا بسرت، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الإنترنت)
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استقبل عدد من مستشفيات ليبيا 1561 إصابة جراء الاستعمال الخاطئ للأدوات الخاصة بذبح الأضاحي والشواء، وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتوزعت الإصابات بواقع 435 حالة استقبلها مستشفى الجلاء والحوادث في بنغازي، و211 حالة دخلت مستشفى بن سينا في سرت، وفق منشور على صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

مستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل 425 مصابا جراء ذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى
أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام عيد الأضحى
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى

في حين استقبل مستشفى غات العام سبع حالات حروق، ودخلت مركز مصراتة الطبي 252 إصابة، أما مركز طبرق الطبي فقد استقبل 56 إصابة، ودخلت 600 إصابة إلى قسم الحروق والتجميل في طرابلس.

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