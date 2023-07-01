«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، مواصلة العمل على تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن جهد «11/66 ك.ف» في مراحلها الإنشائية.

وتُجرى الأعمال تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل، وذلك في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المواطنين ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وقالت الشركة إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خططها لتجديد وتطوير وتنفيذ مشروعات محطات التحويل على مستوى المناطق، لتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول خمس حاويات محملة ببكرات كوابل كهربائية إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري.

من استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن، 1 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن، 1 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن، 1 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن، 1 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)