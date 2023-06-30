ضبط متهم بقضية قتل في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، القبض على شخص متهم بقضية قتل وقعت عام 2015.

وأشارت المديرية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مركز شرطة غوط الشعال ضبط المتهم في واقعة القتل التي حدثت بتاريخ 30 يوليو 2015.

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ومن خلال التحقيقات التي مع بعض المتهمين في الواقعة آنذاك صدر بحق المتهم أمر قبض بتاريخ 13 أكتوبر 2022، وجرى ضبطه بتاريخ 28 يونيو 2023 بعد اختبائه بوقت طويل، وفق البيان.

وأوضح أن المتهم خضع للتحقيق في مركز الشرطة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.