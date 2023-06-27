ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط شخصين من الجنسية الليبية يحفران وينبشان في أحد المواقع الأثرية في الجبل الأخضر.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الجبل الأخضر تمكنوا من ضبط الشخصين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى نيابة النظام العام البيضاء.

- مواطن يكتشف موقعًا أثريًا داخل أرضه في صبراتة

في 16 مايو الماضي، عثر أحد المواطنين على موقع أثري خلال قيامه بمسح وجرف قطعة أرض تخصه قرب مستشفى صبراتة، بحسب منشور لوزارة الداخلية على «فيسبوك» آنذاك.