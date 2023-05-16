مواطن يكتشف موقعًا أثريًا داخل أرضه في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

عثر أحد المواطنين على موقع أثري، خلال قيامه بمسح وجرف قطعة أرض تخصه، قرب مستشفى صبراتة، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن المواطن أبلغ جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بعثوره على الموقع الأثري، حيث جرى فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام الغربية ومكتب آثار صبراتة.

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وانتقل عضو نيابة النظام العام، رفقة رئيس وحدة التحقيق، وأعضاء التحري بالفرع، وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان، وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من العبث والسرقة.

جانب من عملية معاينة الموقع الأثري، الثلاثاء 16 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية معاينة الموقع الأثري، الثلاثاء 16 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية معاينة الموقع الأثري، الثلاثاء 16 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية معاينة الموقع الأثري، الثلاثاء 16 مايو 2023 (وزارة الداخلية)