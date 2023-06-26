الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة «يوبام - ليبيا» عامين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط

مدد المجلس الأوروبي في بروكسل، مهمة بعثته المدنية للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا «يوبام - ليبيا» عامين إضافيين، وذلك بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أنه جرى «تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (EUBAM Libya) لمدة عامين حتى 30 يونيو 2025»، منوهاً بأنه «في سياق المراجعة الاستراتيجية قرر المجلس أن تساهم البعثة في تعزيز قدرات السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة فيما يختص بإدارة الحدود الليبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب».

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ما هي بعثة «يوبام - ليبيا»؟

وبعثة الاتحاد الأوروبية للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا «يوبام - ليبيا»، هي بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، وجرى إطلاقها في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في دعم جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

كما جدد المجلس الأوروبي تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح (يوبام - رفح) وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS) لمدة عام واحد حتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية التجديد لسنة إضافية، وفق «آكي».