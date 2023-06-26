  • Alwasat News
Atwasat

رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 08:04 مساء
رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي
عقيلة صالح مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي جمال عبدالشفيع. (المكتب افعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على دعمه للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من قبل المجلس في مدينة بنغازي، «للاستمرار بما كلفت به» بشأن إجراء انتخابات المجالس البلدية بالمناطق التابعة للحكومة، وذلك رغم صدور قرار من مجلس النواب بنقل اختصاصات اللجنة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء موقف عقيلة في ختام لقائه مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي جمال عبدالشفيع، الذي استقبله اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

عقيلة يوجه بإنجاز الاستحقاق الانتخابي للبلديات
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن لقاء عقيلة مع رئيس اللجنة المركزية يأتي «فى إطار الاهتمام بالعملية الإنتخابية» بالبلديات، مشيراً إلى أن عقيلة «وجّه تعليماته ودعمه لإنجاز الاستحقاق الانتخابى لباقى البلديات دون استثناء».

- مجلس النواب يقر نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات

كما تقدم عقيلة «بالشكر والعرفان لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وما جرى من إنجازات لاستكمال العملية الانتخابية»، مؤكداً على أهمية الإعلام بمختلف أنواعه في توعية المواطن لاختيار من يمثله لبناء دولة ديمقراطية.

نقل اختصاصات اللجنة المركزية إلى مفوضية الانتخابات
وأقر مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها في 30 مايو الماضي، بمدينة بنغازي «نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات»، وذلك «عبر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن الحكم المحلي»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إنه بموجب هذا الإجراء «يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»

الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الروسي يشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
السفير الروسي يشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار ...
المشري يقدم للمبعوث الفرنسي مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات
المشري يقدم للمبعوث الفرنسي مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد ...
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. عضوة مفوضية الانتخابات: رصدنا 38 ألف حالة عنف إلكتروني ضد المرأة
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. عضوة مفوضية الانتخابات: رصدنا 38 ...
مقررة أممية تطالب بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة الليبية من «العنف الممنهج»
مقررة أممية تطالب بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة الليبية من...
حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية
حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها...
الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة «يوبام - ليبيا» عامين إضافيين
الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة «يوبام - ليبيا» عامين إضافيين...
رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي
رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة ......
حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية
حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية...
مقررة أممية تطالب بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة الليبية من «العنف الممنهج»
مقررة أممية تطالب بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة ......
المزيد