رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على دعمه للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من قبل المجلس في مدينة بنغازي، «للاستمرار بما كلفت به» بشأن إجراء انتخابات المجالس البلدية بالمناطق التابعة للحكومة، وذلك رغم صدور قرار من مجلس النواب بنقل اختصاصات اللجنة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء موقف عقيلة في ختام لقائه مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بنغازي جمال عبدالشفيع، الذي استقبله اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

عقيلة يوجه بإنجاز الاستحقاق الانتخابي للبلديات

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن لقاء عقيلة مع رئيس اللجنة المركزية يأتي «فى إطار الاهتمام بالعملية الإنتخابية» بالبلديات، مشيراً إلى أن عقيلة «وجّه تعليماته ودعمه لإنجاز الاستحقاق الانتخابى لباقى البلديات دون استثناء».

- مجلس النواب يقر نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات

كما تقدم عقيلة «بالشكر والعرفان لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وما جرى من إنجازات لاستكمال العملية الانتخابية»، مؤكداً على أهمية الإعلام بمختلف أنواعه في توعية المواطن لاختيار من يمثله لبناء دولة ديمقراطية.

نقل اختصاصات اللجنة المركزية إلى مفوضية الانتخابات

وأقر مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها في 30 مايو الماضي، بمدينة بنغازي «نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات»، وذلك «عبر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن الحكم المحلي»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إنه بموجب هذا الإجراء «يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات».