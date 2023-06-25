ضبط مخمورين سلبا سيارة مواطن بعد ضربه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على شخصين في حالة سُكر ظاهر اعتديا على مواطن، وسلبا مركبته ومبلغا ماليا في شارع الببسي.

وأوضحت المديرية، في بيان أمس السبت، أن مواطنا توجه لمركز شرطة الفويهات، وعليه آثار إصابات دامية، مشيرا إلى تعرضه للضرب من شخصين في حالة سكر ظاهر، وسلبا مركبته في شارع الببسي بمنطقة الفويهات. كما أفاد بأن المركبة بها مبلغ مالي وهاتف محمول من نوع آيفون.

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«جي بي إس» يكشف الجناة

ووفق بيان المديرية، فقد تتبع أعضاء التحريات مكان الواقعة، والمركبة التي نفذت عملية السطو عن طريق الـ«جي بي إس» الموجود بهاتف الشاكي، وجرى رصدها وملاحقتها في عدة مناطق إلى أن توقفت الإشارة بشارع المركبات، وعثر رجال التحريات على المركبة التي نفذت عملية السطو بالشارع المذكور، وكان المتهمان داخلها في حالة غير طبيعية. ونوهت المديرية بضبط مواد مُسكرة وحبوب هلوسة ومبلغ مالي بحوزة المتهمين.

وعثر رجال التحريات على مركبة الشاكي في منطقة الكيش بالقرب من سوق الخضراوات، بعدما أقر المتهمان بأنهما تركاها هناك، واتضح أن الأول يُدعى «أ م خ» من مواليد العام 1992، والثاني يُدعى «م س ف» من مواليد العام 1998، وجرى إيداعهما في الحجز القانوني للمركز لحين عودتهما إلى رشدهما.

مضبوطات جرى العثور عليها بحوزة المتهمين، 24 يونيو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات جرى العثور عليها بحوزة المتهمين، 24 يونيو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه، 24 يونيو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين عقب القبض عليه، 24 يونيو 2023. (مديرية أمن بنغازي)