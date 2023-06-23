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ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 08:15 صباحا
ضبط تشكيل عصابي نسائي في بنغازي
متهمتان في تشكيل عصابي نسائي ببنغازي، 22 يونيو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي تشكيلا عصابيا نسائيا يمتهن سرقة الملابس من المولات والمحال التجارية.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم أصحاب محال تجارية بشكاوى حول تعرضهم للسرقة من نساء مجهولات الهوية، إذ إن آخر عمليات التشكيل هي سرقة محل تجاري كبير لبيع الملابس بطريق المطار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

تحديد التشكيل العصابي بعد مراجعة كاميرات المراقبة
وتولى أعضاء التحريات بالمركز التحقيق في القضية، إذ تمكنوا من التوصل إلى معلومات حول التشكيل بعد مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الجريمة سالفة الذكر، وحددوا هوية النساء الثلاث أعضاء التشكيل، ثم أعدوا كمينا محكما للسيارة التي يستخدمها التشكيل، وضبطوها وعلى متنها متهمتان بحوزتهما كمية من الملابس وكذلك سلاح ناري نوع مسدس.

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ونقلت المتهمتان إلى المركز، واعترفتا هناك بما نسب إليهما، كما اتضح أنهما شقيقات، وجارٍ البحث عن المتهمة الثالثة، فيما أحيلت المتهمتان إلى قسم الشرطة النسائية لحين عرضهما على النيابة العامة.

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