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ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:03 مساء
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في بنغازي
المتهم بالمشاركة في سطو مسلح في بنغازي، 20 يونيو 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على فرد في تشكيل عصابي يمتهن السلب بقوة السلاح، مستخدما سيارة من نوع «شيفروليه» بيضاء اللون.

وقد تلقى مركز شرطة الكويفية شكوى من مواطن تفيد بهجوم أربعة أشخاص مجهولي الهوية على مصنع للطوب الأسمنتي يمتلكه، واعتدائهم على العمال، وطعن أحدهم بواسطة سلاح أبيض، وسلبهم أموالهم، البالغة 4570 دينارًا، فضلا عن هواتفهم المحمولة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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أحد المهاجمين يستحدم مسدسا
بينت التحريات أن أحد المهاجمين استخدم خلال عملية السطو سلاحا ناريا (مسدسا)، بينما شملت المسروقات أيضًا شاشة عرض وأسطوانات غاز طهي.

وجرى ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي خلال أحد الاستيقافات الأمنية في منطقة الكويفية، بعد مشاهدته على متن سيارة تحمل مواصفات الشكوى المذكور نفسها، وبها آثار إطلاق نار.

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم يُدعى «ع. ف.» من مواليد 2000، واعترف بما نسب إليه، فضلا عن ضلوعه في عدة عمليات سطو مسلح وسلب بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين. وجرى تسليم المتهم إلى قسم التحريات العامة، كونه مطلوبا لديهم.

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