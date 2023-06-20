ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن تهريب الوقود في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن تهريب الوقود من أجل بيعه داخل ليبيا.

وجرى ضبط سيارة «مرسيدس» على متنها عدة جالونات بنزين، يقودها أجنبي مستأجر من شخصين أجنبيين، يحملون جميعا جنسيات أفريقية مختلفة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وقد كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الصحراء، وأنهم يمتهنون بيع الوقود في الدواخل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.