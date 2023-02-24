إحباط محاولة تهريب 100 ألف لتر وقود بالأبيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الجمعة، إحباط محاولة تهريب 100 ألف لتر من الوقود في منطقة الأبيار (62 كيلومترا شرق بنغازي).

ووردت معلومات مصدرية إلى فرع الجهاز في بنغازي تفيد بوجود موقع لتخزين الوقود لغرض التهريب، وتمكن أعضاء التحريات من رصد نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص بمنطقة جحيشيه بالقرب من منطقة الأبيار، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وبعد مداهمة المكان جرى العثور على خزان تحت الأرض معبأ بالوقود وخزنات كبيرة بلاستيكية سعة خمسة آلاف لتر ممتلئة بالوقود، وشاحنة تحمل خزنا كبيرا لنقل وتهريب الوقود، فضلا عن مضخات وبعض الأنابيب المستخدمة في عمليات نقل الوقود. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات إلى جهاز البحث الجنائي للاختصاص.

شاحنة مضبوطة كانت معدة لتهريب الوقود، 24 فبراير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

خزانات مضبوطة كانت معدة لتهريب الوقود، 24 فبراير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

أدوات كانت معدة لتهريب الوقود بالأبيار، 24 فبراير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

خزان كان معد لتهريب الوقود، 24 فبراير 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)