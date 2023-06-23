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«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 03:04 مساء
«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في طرابلس
أجهزة ومعدات تستخدم في تعدين العملات المشفرة جرى ضبطها في طرابلس، 23 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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ضبط جهاز المباحث الجنائية «عددًا كبيرًا» من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واكتفت الوزارة، في بيان مقتضب، بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، دون أن تفصح عن مزيد تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.

وذكرت الوزارة أن جهاز المباحث الجنائية تمكن في وقت سابق من ضبط معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة بطرابلس.

(فيديو) النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

اكتشاف مواقع لتعدين العملات المشفرة في طرابلس ومصراتة
يوم الأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

يفرض مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 الحظر على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة. لكن دراسة، نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد، ذكرت أن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون -خارج القانون والرقابة- بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وقد تمكّنت السلطات الليبية العام الماضي من ضبط مزرعة في بنغازي، يديرها مواطن فلسطيني، عثرت فيها على 180 جهاز تعدين، بعضها يعمل على تيار كهربائي قدرته 220 فولت، إلى جانب الكشف عن مده المزرعة بكابل كهربائي عن طريق عناصر بشركة الكهرباء، وتأجير خط «فايبر» من شركة هاتف ليبيا، وتوصيله لمزرعة الـ«بيتكوين».

وأمس الخميس، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد في مدينة زليتن، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة.

أجهزة ومعدات تستخدم في تعدين العملات المشفرة جرى ضبطها في طرابلس، 23 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
أجهزة ومعدات تستخدم في تعدين العملات المشفرة جرى ضبطها في طرابلس، 23 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)
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