إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت جميع حوافظ رواتب شهر يونيو الجاري الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، صالح أبوستة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إحالة حوافظ الموظفين والموظفات في سرت، البالغ عددهم قرابة 15 ألفا، إلى المصارف.

إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف

«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو

إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية توافر السيولة النقدية في جميع المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى وجود فارق في سقف السحب بين مصرف وآخر.

الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء توزيع حوافظ رواتب شهر يونيو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.