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إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 17 أبريل 2023, 08:23 مساء
إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف
مصرف الصحاري في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)
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أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت جميع حوافظ مرتبات موظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية عن شهر أبريل من العام 2023.

وأكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة الخدمات المالية سرت صالح أبوستة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إحالة حوافظ الموظفين والموظفات بالقطاعات في سرت للمصارف، والبالغ عددهم قرابة 15 ألف موظف وموظفة.

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وفي سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية توفّر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت وبمناسبة شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك.

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