شاهد في «وسط الخبر»: الحكومة الجديدة بين المطالبات والتجاهل.. ما معاييرها؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، ملابسات ما يثار عن نية تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة مرحلة انتقالية جديدة والإشراف على الانتخابات، وهي الخطوة التي يرافقها جدل لا يزال حول شروط الترشح للرئاسة، عقب اجتماعات عقدتها لجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية.

ويقتنع قطاع عريض من الليبيين بأن مخرجات بوزنيقة التي لقيت ترحيبا من الأجسام السياسية القائمة، من شأنها إطالة أمد الأزمة والتمديد للقادة السياسيين الحاليين، للاستمرار في سدة الحكم، مع إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الإشراف على الانتخابات، وهو أحد المرشحين فيها.

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ومع التوقعات باشتعال بورصة الترشيحات للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وسط توجس حكومة الدبيبة من خطوة كهذه، فإن المتابعين يتساءلون عن المعايير التي يجري على أساسها اختيار رئيس تلك الحكومة، وهل سيلقى القبول من الأطراف المختلفة.

وحيال هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب الصحفي موسى تيهوساي، والمحلل السياسي صالح السيوي، ونائب رئيس الهيئة التنسيقية لحزب ليبيا الكرامة فتحية منفور.

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