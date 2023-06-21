  • Alwasat News
Atwasat

النويري يبحث مع نقيب المحامين ملفات حقوقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 08:27 مساء
النويري يبحث مع نقيب المحامين ملفات حقوقية
لقاء جمع أعضاء بمجلس النواب مع نقيب المحامين وعدد من المحامين لمناقشة التعاون، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بلحيق)
alwasat radio

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، مستجدات الأوضاع في البلاد، وعددًا من الملفات الحقوقية، بحسب منشور للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

حضر اللقاء الذي عقد بفرع ديوان مجلس النوّاب في مدينة طرابلس، أعضاء مجلس النواب: عامر عمران، وسالم قنان، وفاطمة الصويعي، وخديجة الزروق، بالإضافة إلى عدد من المحامين.

- نقيب المحامين الأسبق يدين تسليم المواطنين الليبيين دون إجراءات قانونية وقضائية
- منها تعليق العمل.. محامو طرابلس يتخذون 9 خطوات تصعيدية بعد الاعتداء على زميلهم

ونقل بليحق عن نقابة المحامين «استعدادها التام للتعاون مع مجلس النواب في كل ما يخص الشؤون القانونية، وما يتعلق بالمحاماة ونظام القضاء، ويخدم مصلحة الوطن»، حيث اُختتم اللقاء بالاتفاق على إجراء مزيد من اللقاءات عقب عيد الأضحى المبارك.

لقاء جمع أعضاء بمجلس النواب مع نقيب المحامين وعدد من المحامين لمناقشة التعاون، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بلحيق)
لقاء جمع أعضاء بمجلس النواب مع نقيب المحامين وعدد من المحامين لمناقشة التعاون، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بلحيق)
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقائه نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بليحق)
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقائه نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بليحق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»
إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا

إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية

نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية للاستقرار في ليبيا
نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية للاستقرار ...
النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة
النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة
اجتماع ليبي - أميركي في واشنطن حول الإعداد للانتخابات
اجتماع ليبي - أميركي في واشنطن حول الإعداد للانتخابات
نورلاند: تحدثت مع بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط.. ووجدت جهودًا مشجعة
نورلاند: تحدثت مع بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط.. ووجدت جهودًا ...
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشال جثامين مهاجرين قبالة شواطئ طلميثة
شاهد في «هنا ليبيا»: انتشال جثامين مهاجرين قبالة شواطئ ......
9 منظمات حقوقية تدين تواصل سياسة ترهيب العاملين بالمرافق القضائية
9 منظمات حقوقية تدين تواصل سياسة ترهيب العاملين بالمرافق ......
النويري يبحث مع نقيب المحامين ملفات حقوقية
النويري يبحث مع نقيب المحامين ملفات حقوقية...
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
نورلاند: تحدثت مع بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط.. ووجدت جهودًا مشجعة
نورلاند: تحدثت مع بن قدارة حول نزاهة مؤسسة النفط.. ووجدت ......
المزيد