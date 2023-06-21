النويري يبحث مع نقيب المحامين ملفات حقوقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، مستجدات الأوضاع في البلاد، وعددًا من الملفات الحقوقية، بحسب منشور للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

حضر اللقاء الذي عقد بفرع ديوان مجلس النوّاب في مدينة طرابلس، أعضاء مجلس النواب: عامر عمران، وسالم قنان، وفاطمة الصويعي، وخديجة الزروق، بالإضافة إلى عدد من المحامين.

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ونقل بليحق عن نقابة المحامين «استعدادها التام للتعاون مع مجلس النواب في كل ما يخص الشؤون القانونية، وما يتعلق بالمحاماة ونظام القضاء، ويخدم مصلحة الوطن»، حيث اُختتم اللقاء بالاتفاق على إجراء مزيد من اللقاءات عقب عيد الأضحى المبارك.

لقاء جمع أعضاء بمجلس النواب مع نقيب المحامين وعدد من المحامين لمناقشة التعاون، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بلحيق)

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال لقائه نقيب المحامين عبدالرؤوف قنبيج، الأربعاء 21 يونيو 2023 (عبدالله بليحق)