  • Alwasat News
Atwasat

اكتشاف مقبرة رومانية قديمة في زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 05:25 مساء
اكتشاف مقبرة رومانية قديمة في زليتن (صور)
أوانٍ مكتشفة في المقبرة الأثرية بزليتن، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اكتشاف مقبرة رومانية قديمة، قرب جزيرة 9 يوليو بمدينة زليتن.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار زليتن انتقل إلى الموقع الأثري رفقة خبير من مكتب آثار زليتن.

- مواطن يكتشف مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة ويبلغ شرطة الآثار

وأضاف أن الفريق اكتشف مقبرة رومانية قديمة، تضم رفات هياكل عظمية بشرية وبقايا صحون صغيرة الحجم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الموضوع إلى نيابة النظام العام من حيث الاختصاص.

هياكل عظام بشرية مكتشفة في المقبرة الأثرية بزليتن، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
هياكل عظام بشرية مكتشفة في المقبرة الأثرية بزليتن، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»
إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا

إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية

نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ديلي ميل»: خطف 3 صحفيين من «بي بي سي» واستجوابهم في أحد سجون ليبيا
«ديلي ميل»: خطف 3 صحفيين من «بي بي سي» واستجوابهم في أحد سجون ...
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 21 يونيو 2023)
سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية ...
بالصور.. قطع غيار من «سيمنس» لمحطة كهرباء مصراتة
بالصور.. قطع غيار من «سيمنس» لمحطة كهرباء مصراتة
نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية
نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية
نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات
نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية للاستقرار في ليبيا
نورلاند يبحث مع الكوني واللافي الاستراتيجية الأميركية ......
اكتشاف مقبرة رومانية قديمة في زليتن (صور)
اكتشاف مقبرة رومانية قديمة في زليتن (صور)...
«المهام الخاصة» تضبط 3 سيارات مخالفة في طرابلس
«المهام الخاصة» تضبط 3 سيارات مخالفة في طرابلس...
نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة إلى الانتخابات
نورلاند يؤكد للدبيبة أهمية دعم جهود باتيلي للانتقال بسرعة ......
نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية
نورلاند يبحث مع الصور التعاون في مجال العدالة الجنائية...
المزيد