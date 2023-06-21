اكتشاف مقبرة رومانية قديمة في زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اكتشاف مقبرة رومانية قديمة، قرب جزيرة 9 يوليو بمدينة زليتن.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار زليتن انتقل إلى الموقع الأثري رفقة خبير من مكتب آثار زليتن.

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وأضاف أن الفريق اكتشف مقبرة رومانية قديمة، تضم رفات هياكل عظمية بشرية وبقايا صحون صغيرة الحجم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الموضوع إلى نيابة النظام العام من حيث الاختصاص.

هياكل عظام بشرية مكتشفة في المقبرة الأثرية بزليتن، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)