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انطلاق أولى دورات تدريب موظفي مؤسسة النفط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:26 مساء
انطلاق أولى دورات تدريب موظفي مؤسسة النفط في بنغازي
دورة تدريبية لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، 21 يونيو 2023، (وال)
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انطلقت أولى الدورات التدريبية لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، ضمن خطة المؤسسة للتدريب والتطوير.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن 32 فردا بإدارة الأمن الصناعي يشاركون في الدورة الأولى، وذلك بالتعاون مع مركز تطويري للاستشارات والتدريب.

تدريب 7 آلاف خريج
وأمس الثلاثاء، أعلنت المؤسسة عزمها إطلاق برنامج تدريبي لنحو سبعة آلاف خريج من 51 مدينة ليبية، لتأهيلهم للعمل في صناعة النفط والغاز.

مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة

ويستهدف البرنامج التدريبي خريجي التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية، ويهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وتجهيزهم بالمعرفة اللازمة للعمل في صناعة النفط والغاز، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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