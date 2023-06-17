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بحضور الدبيبة.. برلمان الشباب يخصص أولى جلساته لملف المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 11:25 مساء
بحضور الدبيبة.. برلمان الشباب يخصص أولى جلساته لملف المحروقات
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
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عقد برلمان الشباب الليبي، اليوم السبت، جلسته الأولى، بعد انتخاب أعضاءه من دوائرهم الانتخابية ممثلين عن المدن الليبية، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزراء الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، والعمل والتأهيل، علي العابد، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني، محمد حمودة.

وشهدت الجلسة التي انعقدت بمجمع قاعات «غابة النصر» بمدينة طرابلس، تكليف أكبر الأعضاء سنًا رئيسًا للبرلمان وانتخاب لجانه النوعية، فيما خصصت الجلسة لمناقشة ملف المحروقات من جميع جوانبه، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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واستعرضت الجلسة تقرير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حيث أُعطيت الإحاطات في هذا الملف لكل اعضاء اللجان وفُتح باب النقاش بخصوصه.

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وأكد الدبيبة اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، معتبرا أن ذلك يعزز العمل الديمقراطي في ليبيا.

وشارك وزيري العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة بمداخلات في ملف دعم المحروقات، والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الحكومة. وشهدت نهاية الجلسة التصويت على المقترحات المقدمة بشأن الملف.

من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من انعقاد برلمان الشباب بحضور الدبيبة، 17 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
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