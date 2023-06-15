الكبير يطلع المنفي والكوني على نتائج اللقاءات مع صندوق النقد الدولي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأفاد البيام بأن اللقاء تطرق إلى متابعة الإنفاق العام، وأهمية تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير بالخصوص.

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وأول أمس الثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدا كاملا، استنادا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات أخيرا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

أوصى الصندوق ليبيا بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.