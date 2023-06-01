«خارطة طريق المرحلة المقبلة» محور نقاش وفد المركزي مع صندوق النقد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وفد مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير مع مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي، جهود المصرف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وخارطة طريق المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الصندوق في العاصمة واشنطن اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء تضمن إشادة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستدامة المالية للدولة الليبية والمحافظة على الاحتياطيات وعلى الدينار الليبي في ظل حالة استثنائية ومعقدة شهدتها الدولة الليبية وصدمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد الليبي والاقتصاد العالمي.

- «المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد

وعقد وفد المصرف المركزي في وقت سابق اجتماعا مع مسؤولين بصندوق، لاستعراض خطة المصرف لمراجعة السياسات الاقتصادية ووضع التدابير المناسبة لتنفيذها مع فريق الصندوق وفقًا لتوصيات مشاورات المادة الرابعة.

وأمس الأربعاء قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، في تصريحات تليفزونية، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية 2022، مشيدًا بدور مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على هذا الاحتياطي رغم الاضطرابات، حيث يوفِّر دعمًا للاقتصاد الليبي ضد الصدمات.

وأشار غيرشنسون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سجّل انكماشًا بنسبة 11% خلال 2022، لكنه توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 19% في عام 2023.