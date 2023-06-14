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الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 03:20 مساء
الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد
لقاء الكبير (يمين) والدبيبة، 14 يونيو 2023. (حكومتنا)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

وقالت منصة «حكومتنا» الرسمية، إن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

بدوره، أكد الكبير أن الاجتماعات التي عُقِدت مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، كانت «فاعلة»، منوهًا بالتوصل إلى «نتائج واقعية» لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف.

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توصيات صندوق النقد
أوصى صندوق النقد الدولي ليبيا بضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.

وأفردت الهيئة المالية الدولية قراءة للمشهدين الاقتصادي والمالي في ليبيا، ووجهت توصيات لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية بناء على مخرجات مشاورات بعثة الصندوق مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة قبل أسابيع ماضية.

وأمس الثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدًا كاملًا، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات أخيرًا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

وأشار الصندوق، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى حالة التشتت التي عانتها البلاد منذ العام 2011، التي أعاقت عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية، مؤكدًا أن ليبيا بذلت جهودًا كبيرة للتحرك قُدمًا، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي جلبها الصراع السياسي.

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