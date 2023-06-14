الادخار وخفض الإنفاق على الأجور والدعم.. صندوق النقد يحدد أسس تعافي الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تحدد مسارًا مستقبليًا واضحًا، تتضمن بشكل عاجل ميزانية شفافة، وتخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

وقال الصندوق، في أول فحص لسلامة اقتصاد ليبيا منذ عشر سنوات، إن تلك الاستراتيجية تتيح فرصة لحشد التأييد العام لخطة تهدف إلى استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد والابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة.

وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية، وبتالي نصح بضرورة تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

وللحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات، أوصى الصندوق السلطات بتجنب إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدًا، وأن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي.

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ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم بأسعار البنزين

ولفت إلى أن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، فهناك حوالي 2,2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريًا في القطاع العام، في حين تشكل إعانات الدعم والمنح حوالي ربع الإنفاق، أما الدعم على الوقود فيمثل مشكلة ذات طبيعة خاصة، حيث يُباع لتر البنزين بثلاثة سنتات أميركية، وهو ثاني أدنى أسعار البنزين في العالم.

وفي سياق متصل، حدد صندوق النقد أبرز مواطن القوة وأهم الفرص التي ستدعم تعافي ليبيا، ومن بينها تمكُّن المصرف المركزي من الاحتفاظ برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، يدعمه نظام سعر الصرف الثابت، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا، في حين لفت إلى أن إنتاج الهيدروكربونات سوف يظل جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة.

وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15% في عام 2023، عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار المنشآت النفطية الذي حد من الإنتاج في عام 2022. ومع ذلك، يشير الصندوق إلى أنَّ التحدي الرئيسي يتمثل في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص.

الاحتياطات الدولية في ليبيا تزيد على 200% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (صندوق النقد الدولي)

أسعار البنزين بالدولار الأميركي لكل لتر، حسب الوضع في 30 يناير 2023 (صندوق النقد الدولي)