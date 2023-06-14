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السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 02:26 مساء
السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش
من تقديم السفير الإيطالي الجديد نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش، 14 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)
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قدم السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا، جانلوكا البيريني، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا إلى وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عُقِد بمكتب وزيرة الخارجية، «دعم بلاده جهود حكومة الوحدة الوطنية عامة ووزارة الخارجية خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة»، والحرص على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

بدورها، رحبت المنقوش بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له، مؤكدة في الوقت ذاته عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.

السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه

السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه
والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفير جانلوكا البيريني تولى منصب السفير في طرابلس، لقيادة بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال البيريني، في تغريدة نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا على «تويتر»، الجمعة: «أبدأ اليوم مهام عملي كسفير لإيطاليا في ليبيا. سأعمل بحماس وتصميم على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العميقة التي تربط بين إيطاليا وليبيا، وترسيخ السلام والازدهار في هذه البلاد العزيزة بالقدر الكبير والقريبة منا».

وسيتولي البيريني منصب سفير إيطاليا لدى ليبيا، وقيادة بعثتها الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، خلفًا للسفير السابق المخضرم جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي غادر منصبه في العاصمة طرابلس قبل أيام قليلة، بعد انتهاء فترة عمله في ليبيا.

من تقديم السفير الإيطالي الجديد نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش، 14 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)
من تقديم السفير الإيطالي الجديد نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش، 14 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)
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