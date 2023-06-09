السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا يتسلم مهامه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن السفير جيانلوكا ألبريني تولى اليوم الجمعة، منصب السفير في طرابلس، لقيادة بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، وفق ما قلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال ألبريني في تغريدة نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا على «تويتر» الجمعة «أبدأ اليوم مهام عملي كسفير لإيطاليا في ليبيا. سأعمل بحماس وتصميم على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العميقة التي تربط بين إيطاليا وليبيا ولترسيخ السلام والازدهار في هذه البلاد العزيزة بالقدر الكبير والقريبة منا».

وسيتولي ألبريني منصب سفير إيطاليا لدى ليبيا وقيادة بعثتها الدبلوماسية في العاصمة طرابلس خلفا للسفير السابق المخضرم جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي غادر منصبه في العاصمة طرابلس قبل أيام قليلة، بعد انتهاء فترة عمله في ليبيا.

من هو السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا؟

وولد السفير جيانلوكا ألبريني في البندقية في 6 مارس 1968، وتخرج من قسم العلوم السياسية في جامعة لويس بروما عام 1989، وبعد امتحان تنافسي، عيّن كمتطوع في السلك الدبلوماسي في 2 مارس 1992.

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وبعد مهمة أولية في مديرية الشؤون السياسية العامة بوزارة الخارجية، عين في عام 1994، كرئيس للمكتب التجاري في طرابلس، بينما في عام 1999 جرى تكليفه بمهام الوصي في قنصلية الدرجة الأولى في ديترويت.

وفي عام 2002 ، عاد ألبريني إلى روما للعمل كسكرتاري رئيسي للمدير العام لدول أوروبا، وفي عام 2004 تولى وحدة التنسيق في الأمانة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية، وبين عامي 2004 و2007 خدم مباشرة تحت الأمين العام.

وفي عام 2007، عيّن مباشرة في منصب المدير العام للشؤون السياسية المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، الذي يتعامل مع عدم انتشار ونزع السلاح، بوزارة الخارجية الإيطالية.

في عام 2009، عيّن ألبريني منسقًا للرئاسة الإيطالية لمجموعة الثمانية حول الشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفي عام 2010 أصبح القنصل العام في إسطنبول، وفي عام 2014 عيين مستشارًا أول، رئيسًا للمكتب السياسي بالسفارة الإيطالية بواشنطن، بينما عاد في 2018 إلى روما إلى المديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية، المبعوث الخاص بسورية ومنسق التحالف المناهض لتنظيم «داعش».

وفي عام 2019 عيين نائبًا للمدير العام لنفس المديرية والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ومنذ عام 2020 يعمل ألبريني على تدريس القانون الدبلوماسي والقنصلي في كلية العلوم السياسية بجامعة لاسابينزا في روما.