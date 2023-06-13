بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدًا كاملاً، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات مؤخرًا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

وأشار الصندوق، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى حالة التشتت التي عانت منها البلاد منذ 2011 والتي أعاقت عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية، لكنه لفت إلى أن ليبيا بذلت جهودًا كبيرة للتحرك قُدُما والتغلب على التحديات الاقتصادية التي جلبها الصراع السياسي.

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مواطن القوة وأهم الفرص

وفي سياق أول فحص لسلامة اقتصاد ليبيا منذ عشر سنوات، حدد صندوق النقد الدولي أبرز مواطن القوة وأهم الفرص التي ستدعم تعافي ليبيا، ومن بينها تمكُّن المصرف المركزي من الاحتفاظ برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، يدعمه نظام سعر الصرف الثابت والضوابط الرأسمالية ومجموعة مختلفة من الترتيبات المؤقتة، مشيرًا إلى دوره المهم في مساعدة البلاد لكي تتغلب على التقلبات غير المسبوقة في إنتاج النفط وإيراداته التي حدثت بعد ثورة 17 فبراير.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

وأشار إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا، في حين لفت إلى أن إنتاج الهيدروكربونات سوف يظل جزءًا أساسيًا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة.

وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو 15% في عام 2023، عقب زيادة النشاط التي جاءت بعد حصار المنشآت النفطية الذي حد من الإنتاج في عام 2022. ومع ذلك، يشير الصندوق إلى أنَّ التحدي الرئيسي يتمثل في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص.