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الكوني يتعهد بتذليل الصعوبات في درج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 04:07 مساء
الكوني يتعهد بتذليل الصعوبات في درج
الكوني في لقاء مع وفد من أعيان ووجهاء بلدية درج، 11 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد «العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مدينة درج حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وأكد وفد من أعيان ووجهاء بلدية درج دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وذلك خلال لقاء مع موسى الكوني، اليوم.

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مشكلات وصعوبات في درج
واستعرض الوفد، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لا سيما الصحة والتعليم والبنية التحتية. ونوه الكوني بتحمُّل الوفد عناء السفر لتوفير احتياجات البلدية، من أجل تقريب الخدمات للمواطنين.

وفي 29 مايو الماضي، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي وفدًا من ممثلي مدينة ترهونة، حيث أكدوا ضرورة الإسراع في حلحلة ملف المقابر الجماعية والجثامين مجهولة الهوية، والالتفات لمشاريع التنمية والإعمار حتى تتجاوز المدينة المحنة التي تعيشها.

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