الكوني لدبلوماسيين أوروبيين: الانتخابات هي الملف الأهم في عمل المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني «إن الانتخابات هي الملف الأهم في عمل المجلس الرئاسي، لتأسيس دعائم الدولة المستقرة»، وذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد للمساعدة في إدارة الحدود، نتالينا سيا.

وناقش الكوني مع الدبلوماسيين الأوروبيين خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس في طرابلس، عددًا من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي والاقتصادي، وملف الهجرة غير الشرعية، والأوضاع في دول الجوار لا سيما السودان، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال اللقاء، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا «حتى تصل مرحلة الاستقرار بنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي. بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي» في إشارة إلى مجموعة «الترويكا» التي جرى تدشينها في 2018 وتضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

إشادة أوروبية بمبادرة الكوني

وأشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام»، نتالينا سيا، من جانبها، بمباردة «صحراء واحدة» التي أطلقها الكوني خلال ترؤسه «مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل» الذي احتضنته العاصمة التونسية نهاية نوفمبر 2022.

وأكد الكوني خلال فعاليات المؤتمر الذي عُقِد بدعم أوروبي حينها أن «الصحراء من شأنها أن تخلق فضاء سياسيًا واقتصاديًا تتحول فيه الحدود المشتركة بين دول المنطقة لتنمية مكانية تسهم في صنع الاستقرار» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الكوني مع السفير الأوروبي خوسيه ساباديل، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)