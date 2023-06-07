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الكوني يبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» تنفيذ البرنامج الجديد لبناء السلام والتعافي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 03:23 مساء
الكوني يبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» تنفيذ البرنامج الجديد لبناء السلام والتعافي
الكوني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك-أندري فرانش في لقاء بالعاصمة طرابلس، 7 يونيو 2023. (تويتر)
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ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأربعاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك-أندري فرانش «التقدم المحرز في السنوات الأخيرة والطرق للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الجديد لبناء السلام والتعافي والذي يهدف لتوفير الخدمات الأساسية وفرص العيش للسكان في جنوب ليبيا».

وحسب الصفحة الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشاد فرانش بدعم المجلس الرئاسي لعمل البرنامج الإنمائي في ليبيا. وأعرب الكوني عن امتنانه لجهود الممثل المقيم وتمنى له النجاح في المستقبل بعد انتهاء فترة عمله.

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آخر تغريدة للمسؤول الأممي قبل انتهاء عمله
وقبل أيام من إنهاء مهام عمله في ليبيا، علق مارك أندري فرانش، الأحد الماضي، على الذكرى الخامسة لاتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، ووصفها بأنها «اعتراف جيد بالتقدم المحرز في دعم رجوع النازحين لمدنهم». وأضاف في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «لا يزال هناك المزيد الذي ينبغي القيام به، ولكن إذا كان من الممكن تحقيق هذا الأمر في تاورغاء، فيمكن أيضًا تحقيقه في جميع أنحاء ليبيا».

الكوني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك-أندري فرانش في لقاء بالعاصمة طرابلس، 7 يونيو 2023. (تويتر)
الكوني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك-أندري فرانش في لقاء بالعاصمة طرابلس، 7 يونيو 2023. (تويتر)
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