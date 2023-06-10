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حجاج ليبيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة اليوم (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 10 يونيو 2023, 12:48 مساء
حجاج ليبيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة اليوم (صور)
أحد الحجاج الليبيين يودع عائلته في سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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تغادر، اليوم السبت، دفعة من الحجاج الليبيين مطار مصراتة الدولي في طريقهم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة لهذا العام 1444هـ - 2023م.

104 حجاج من سرت
وقالت إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية إن عدد الحجاج في منطقة سرت، التي تضم بلديات سرت وهراوة وابونجيم، يبلغ 104 حجاج وحاجات بالعام الحالي. ومن المقرر أن تكون رحلة المغادرة من مطار مصراتة الدولي في تمام السادسة مساء اليوم السبت.

وشاركت في إجراء تجهيزات الرحلة مديرية الأمن بسرت، والأجهزة الخدمية والجهات التطوعية، وكشافة وشبيبة الهلال الأحمر الليبي، حيث قدموا تسهيلات في إجراءات مغادرة الحجاج في ساحة الشهداء بالمدينة منذ الصباح.

- وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة 
- الخطوط الليبية والأفريقية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة 
- 3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

ويوم الجمعة، وصلت أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج. وأعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة، انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس لهذا الموسم.

طبيبة تجري كشفا طبيا على أحد الحجاج الليبيين في مدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
طبيبة تجري كشفا طبيا على أحد الحجاج الليبيين في مدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من مغادرة الحجاج الليبيين لمدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من مغادرة الحجاج الليبيين لمدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من مغادرة الحجاج الليبيين لمدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من مغادرة الحجاج الليبيين لمدينة سرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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