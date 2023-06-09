وصول أولى رحلات الحجاج الليبيين إلى جدة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت اليوم الجمعة، أولى حلات الحجاج الليبيين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبيل انتقالهم إلى البيت الحرام في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في وقت سابق اليوم، انطلاق أولى رحلات الحجاج من العاصمة طرابلس من مطار معيتيقة لهذا الموسم، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

- انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار معيتيقة (صور)

ونشرت الهيئة صورًا للحجاج أثناء إنهاء إجراءات سفرهم بمطار معيتيقة وقبيل وأثناء وبعد صعودهم على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي أقلتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

عدد من الحجاج أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار معيتيقة، الجمعة 9 يونيو 2023. (هيئة الحج والعمرة)

عدد من الحجاج أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار معيتيقة، الجمعة 9 يونيو 2023. (هيئة الحج والعمرة)