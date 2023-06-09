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انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار معيتيقة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 10:20 صباحا
انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار معيتيقة (صور)
الحجاج على متن أول رحلة منطلقة من مطار معيتيقة إلى الأراضي المقدسة هذا الموسم، 9 يونيو 2023، (هيئة الحج)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الجمعة، انطلاق أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للحجاج وهم يصعدون بملابس الإحرام إلى الطائرة المتوجهة إلى الأراضي المقدسة.

نقل الحجاج عبر رحلات الخطوط الليبية والأفريقية
وفي 22 مايو الماضي، وقَّعت هيئة الحج اتفاقيتين الأولى مع ائتلاف شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية لنقل الحجاج للأراضي المقدسة برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والثانية بين هيئة الحج والخطوط الأفريقية لنقل 8150 حاجا وحاجة.

- الخطوط الليبية والأفريقية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة

وسبق ذلك إعلان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تخصيص 250 مليون دينار لتغطية تكاليف الحج من الخزينة العامة للدولة لدفع تكاليف الحجاج الليبيين لهذا العام 1444 هجري.

الحجاج خلال إنهاء إجراءاتهم قبل السفر.
الحجاج خلال إنهاء إجراءاتهم قبل السفر.
أحد الحجاج.
أحد الحجاج.
الحجاج خلال صعودهم على متن الطائرة.
الحجاج خلال صعودهم على متن الطائرة.
الحجاج خلال إنهاء إجراءاتهم قبل السفر.
الحجاج خلال إنهاء إجراءاتهم قبل السفر.
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