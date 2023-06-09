ضبط شخص طرد أسرته من منزلهم وحوله إلى مصنع خمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شخصا اعتدى على والدته وأخوته، وطردهم خارج المنزل، ثم حوله إلى مصنع للخمور المحلية.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم الأم بشكوى ضد ابنها، وقالت إنه اعتدى عليها وأخوته بالضرب وهو في حالة سكر، ثم طردهم من المنزل بعد تهديدهم بأسلحة بيضاء، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

الأمن يداهم المنزل

وانتقل أعضاء التحريات بالمركز إلى منزل الشاكية، ولدى دخولهم عثروا على المطلوب في حالة سكر ظاهر، وهو يحمل في يده سلاحا أبيض.

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وضبطت القوة الأمنية مصنعا مصغرا لإنتاج الخمور داخل المنزل، ثم نقل المتهم إلى المركز، وأودع الحجز القانوني إلى حين عودته إلى رشده.