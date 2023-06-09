ضبط متهمين بجلب مخدرات من طبرق إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ضبط متهمين بترويج المخدرات، يقومون بجلبها من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرج تمكن من ضبط أشخاص يقومون بجلب الأقراص المخدرة من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

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وأوضح أن عنصار الأمن ضبطت بحوزة المتهمين كمية من أقراص المخدرة تقدر بـ1000 قرص من نوع ترامادول، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.