  • Alwasat News
Atwasat

ضبط متهمين بجلب مخدرات من طبرق إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 12:35 صباحا
ضبط متهمين بجلب مخدرات من طبرق إلى بنغازي
حبوب المخدرات المضبوطة (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ضبط متهمين بترويج المخدرات، يقومون بجلبها من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرج تمكن من ضبط أشخاص يقومون بجلب الأقراص المخدرة من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

- إعدام كميات كبيرة من المخدرات في امساعد

وأوضح أن عنصار الأمن ضبطت بحوزة المتهمين كمية من أقراص المخدرة تقدر بـ1000 قرص من نوع ترامادول، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي

قناة «الوسط» تنقل قرعة دور سداسي التتويج للدوري الليبي
بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع

بسبب الديون.. طرح جريدة «ذي تلغراف» البريطانية للبيع
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي

9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس

مصدر لـ«بوابة الوسط»: قصف مواقع في المكمن وطريق السلخانة شرق زوارة أمس
طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)

طلاب الثانوية يؤدون امتحاناتهم في التعبير والإنشاء (صور)
المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي

المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإمارات تتطلع لتوقيع الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية «بأسرع وقت ممكن»
الإمارات تتطلع لتوقيع الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية ...
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح ...
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا ...
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية ...
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية ......
ضبط متهمين بجلب مخدرات من طبرق إلى بنغازي
ضبط متهمين بجلب مخدرات من طبرق إلى بنغازي...
«المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر
«المركزي»: 18.7 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 5 ......
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر ......
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى ......
المزيد