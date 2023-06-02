إعدام كميات كبيرة من المخدرات في امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي إعدام كميات كبيرة من المخدرات في مدينة امساعد.

جاء ذلك بإشراف لجنة أمنية مشتركة تشارك فيها المديرية، وبعد حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون في امساعد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى حضور مدير أمن الهلال النفطي عميد إيهاب بوخريص ووكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم عملية إعدام المخدرات، بمشاركة عدد من الضباط التابعين للجنة الأمينة.

جانب من عملية إعدام المخدرات.