ضبط شخصين بحوزتهما 125 كيلوغرام «حشيش» بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية شخصين بحوزتهما 125 كيلوغراما من مخدر «الحشيش».

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

إيقاف تاجر مخدرات في غريان

وفي غريان، تمكن أعضاء الجهاز من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 قرصا من الحبوب المخدرة نوع «ترامادول».

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جاء ذلك بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهم ثم أُحيل إلى نيابة المخدرات غريان.