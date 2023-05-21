  • Alwasat News
Atwasat

ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 02:01 مساء
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
من الأقراص المخدرة المضبوطة مع المتهم، 21 مايو 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «فرع غرب طرابلس»، اليوم الأحد، القبض على شخص ليبي وبحوزته أقراصا مخدرة. 

أقراص مخدرة مع المتهم
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان، اليوم الأحد، إن المتهم يدعى «م. ل»، من مواليد 1992 في منطقة أبوستة، منوهة إلى ضبطه «متلبسا وبحوزته 96 قرصا من نوع (XTC)، و20 قرصا من نوع (روج)».

- ضبط أفريقي يبيع أقراصا مخدرة في سكن للعمالة الوافدة بمصراتة 
- ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
- ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص، حسب البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات
سقوط عصابة سرقة السيارات في بنينا (صور)
سقوط عصابة سرقة السيارات في بنينا (صور)
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
سفير ألمانيا يدعو لتشجيع النساء والشباب على المشاركة في الانتخابات
سفير ألمانيا يدعو لتشجيع النساء والشباب على المشاركة في ......
باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي
باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي...
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار (الأحد 21 مايو 2023)
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار (الأحد 21 مايو 2023)...
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس...
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية...
المزيد