ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «فرع غرب طرابلس»، اليوم الأحد، القبض على شخص ليبي وبحوزته أقراصا مخدرة.

أقراص مخدرة مع المتهم

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان، اليوم الأحد، إن المتهم يدعى «م. ل»، من مواليد 1992 في منطقة أبوستة، منوهة إلى ضبطه «متلبسا وبحوزته 96 قرصا من نوع (XTC)، و20 قرصا من نوع (روج)».

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واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص، حسب البيان.