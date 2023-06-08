المقريف: أكثر من 123 ألف طالب تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الثانوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف تقدم 123 ألفا و491 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي موزعين على 884 لجنة، ويشارك في متابعة ومراقبة الامتحانات 2372 مراقبا و20 ألفا و793 ملاحظا و884 مرشدا نفسيا و131مشرف فئات خاصة و3536 فرد حراسة، و1450 فرد خدمات.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء تناول سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في يومها الختامي، والاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

توحيد امتحانات التعليم الأساسي

وقدم المقريف التهاني لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لمناسبة انتهاء الامتحانات متمنيا لهم النجاح والتوفيق، إلى الأسرة التربوية، والذين أشرفوا على العملية الامتحانية، ولفت إلى أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي كانت موحدة هذا العام على جميع أنحاء البلاد لتوفير العدالة والحصول على مؤشرات ومعايير لتقييم العام الدراسي.

وطالب الوزير طلاب شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة بالاهتمام بأنفسهم والإعداد الجيد للامتحانات، والتمهل وقراءة الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة، والابتعاد عن الغش، مشددا على اتخاذ الإجراءات الرادعة على كل من يرتكبه.

ضبط وقائع غش خلال امتحانات التعليم الأساسي

كما أكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي محسن الكبير، سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أجواء مناسبة، وقدم الشكر لوزارتي الداخلية، والصحة في خدمة التعليم، واصفا إياها بالخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا تتابع ما يردها من تقارير اللجان المركزية ترصد فيه حالات الغش، والغش الإلكتروني، داعيا إلى التفريق ما بين عملية تسريب الأسئلة، وهي العملية التي تعني تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحانات، وهذا لم يحدث، وبين الغش الإلكتروني، وهو نشر الأسئلة وتصويرها بعد توزيعها على التلاميذ، وهذا ما جرى رصده من قبل لجنة الغش الإلكتروني بالمركز الوطني للامتحانات.

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وأوضح الكبير أنه جرى حرمان عدد من التلاميذ من الامتحانات بعد ثبوت ارتكابهم للإشراف، وهناك من جرى حرمانه من استكمال الامتحانات بعد تكراره للعملية، مشيرا إلى إيقاف عدد من الملاحظين، وإيقاف رؤساء لجان امتحانات وإحالتهم إلى التحقيق.

ضبط أقل عدد من حالات الغش الإلكتروني مقارنة بالأعوام الماضية

وأكد مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد أن المركز يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة بخصوص الأسئلة، ويحيلها إلى مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي لأخذ الرأي.

وأوضح السيد أن هذا العام جرى تسجيل أقل عدد من حالات الغش الإلكتروني، إذ ضبطت 18 حالة في مجمل أيام الامتحانات، وهذا الرقم كان يضبط في اليوم الواحد خلال السنوات السابقة.

ودعا طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي إلى الالتفات إلى دروسهم، وعدم الاكتراث بما ينشر في صفحات التواصل الاجتماعي، وادعاؤها امتلاك أسئلة الامتحانات، وغرضها زيادة عدد المتابعين لهم والتشويش على الطلاب.