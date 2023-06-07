أبوجناح يبحث التعاون مع شركتين أميركية وبرتغالية في صناعة الدواء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع شركة برتغالية للتصنيع الدوائي، وأخرى أميركية مختصة بالأمصال، التعاون في جميع مجالات الخدمات الدوائية ومنها التصنيع والتوريد.

وحضر ممثلون عن الشركتين في فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية والاستشفاء، حسب ما جاء على صفحة أبوجناح في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأبدت الشركتان البرتغالية والأميركية استعدادهما لفتح وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة مشيدتان بتنظيم الدورة الـ15 لمعرض الرعاية الصحية.

إطلاق مبادرة الطبيب الليبي

وخلال افتتاح المعرض، الإثنين الماضي، أطلق أبوجناح مبادرة الطبيب الليبي بداية بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية لتتمكن من إجراء أدق العمليات الطبية داخل ليبيا خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

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ويضم الحدث الأكبر من نوعه على حسب القائمين عليه مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية، والاستشفاء من مستشفيات طبية، ومصحات طبية، وصولًا لشركات تصنيع واستيراد وتوريد المعدات والمستلزمات والأدوية الطبية في ليبيا وخارجها.