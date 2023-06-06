شاهد في «وسط الخبر»: هل ينسف ترشح سيف القذافي توافقات بوزنيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على نتائج اجتماعات لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بشأن القوانين الانتخابية، وسط خلاف على بعض النقاط، وهو ما دفع إلى تأجيل التوقيع الرسمي على الاتفاق، بعدما وصل رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى بوزنيقة.

ورغم الحديث عن اتفاق نهائي بشأن كافة بنود القوانين الانتخابية، لكن أنباء من داخل قاعات بوزنيقة تشير إلى أن الأمور ليست كما يجرى تصويرها، لاسيما فيما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والمطلوبين للعدالة، لاسيما ما يتعلق بسيف الإسلام القذافي.

لكن المخاطر المحتملة أمام نجاح اجتماعات بوزنيقة ليست فقط الخلافات الواقعة هناك، إذ إن أعضاء من مجلسي النواب والدولة عبروا خلال الساعات الماضية عن رفضهم لأي اتفاق محتمل، ففي حين يرى 61 نائبًا من مجلس النواب أن اللجنة «انحرفت» عن مهامها، فإن أعضاء بمجلس الدولة يرون اللجنة برمتها «غير دستورية»، ومخرجاتها كذلك.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، المستشار في الإدارة الاستراتيجية د. عبدالله عثامنة، والمحلل السياسي خالد السكران.

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