61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم 61 نائبًا، السبت، لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بـ«تجاوز» عملها و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

وبينما ثمن النواب في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عمل لجنة «6+6» وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في ذات الوقت تصريحات بعض أعضائها خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

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وطالبوا لجنة «6+6» بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، وشددوا على ضرورة «الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق» تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية، وفق البيان.