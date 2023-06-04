61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية

اتهم 61 نائبًا، السبت، لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بـ«تجاوز» عملها و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.
وبينما ثمن النواب في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عمل لجنة «6+6» وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في ذات الوقت تصريحات بعض أعضائها خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
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وطالبوا لجنة «6+6» بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، وشددوا على ضرورة «الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق» تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية، وفق البيان.
وحمل البيان توقيع كلًا من:
- سلطنة المسماري
- صالح هاشم اسماعيل
- عامر عمران نصر
- عيسى العريبي
- ادریس عمران
- سعید امغيب
- معاذ رافع
- آدم بوصخرة
- سعد عبد القادر البدرى
- فاطمة كاريس
- نصر الدين مهنى
- إبراهيم الحسناوي
- أسامة فرج الشعافي
- هناء ابوديب
- يوسف العقورى
- مفتاح عطية الشاعرى
- محمد موسى دومة
- حمد البنداق
- فرج الصفتى
- الصالحين عبدالنبي
- مصطفى احمد عبدالعالی
- محمد حماد
- حمد ماقيق
- إسماعيل الشريف
- إبراهيم الدرسي
- بدر النحيب
- منتصر الحاسي
- رابحة الدرسي
- فريحة الحضيري
- سليمان سويكر
- سعد الجازوى
- عصام الجهاني
- إدریس عبدالله المغربي
- رمضان شمبش
- خيرالله التركاوى
- مفتاح اکویدیر
- سعید اسباقه
- منعم حسن العرفى
- عبدالوهاب ازويله
- محمد اجدید
- طارق الاشتر
- مصعب العابد
- سليمان الحرارى
- حفيظ شنينه
- فهمي التواتي
- اكرم الككلى
- سالم قنان
- صلاح الزوبيك
- عبد القادر هيبه
- صلاح الصهبي
- ربيعة ابوراس
- عمر العربي
- طلال الميهوب
- ابتسام الرباعي
- إبراهيم الزغيد
- على السباعي
- محمد تامر
- محمد الحضيري
- انتصار شنيب
- حسن الزرقاء
- زايد هديه
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