منير المغربي يتسلم إدارة فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استلم المدير العام الجديد لفرع المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي منير المغربي، إدارة الفرع من المدير السابق أيمن المسماري، خلال مراسم تسليم واستلام جرت بمقر الفرع اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مراسم التسليم والاستلام بين المدير الجديد والسابق جرت طبقًا لقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (326) لسنة 2023.

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وخلال مراسم التسليم والاستلام أثنى مدير فرع المؤسسة منير المغربي على دور المدير السابق متمنيًا له التوفيق.

وأضاف المغربي: «ينتظرنا تحدٍّ مهم وهو أن نتوج جهدنا وفقًا لرؤية المؤسسة الوطنية للنفط وذلك عبر تضافر جهود الجميع والتركيز على تحقيق ما هو مأمول في الفترة المقبلة» وفق المؤسسة.