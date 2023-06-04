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السايح يفتتح أول نشاطات مبادرة الدبيبة للتعلم الديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 04:30 مساء
السايح يفتتح أول نشاطات مبادرة الدبيبة للتعلم الديمقراطي
السايح متحدثا في إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
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افتتح رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، أول نشاطات مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للتعلُّم الديمقراطي، والتي تستهدف المجموعة الأولى منها برلمان شباب ليبيا، وفق ما أعلنه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

تعاون مفوضية الانتخابات وحكومة الوحدة
وأضافت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» أن برنامج المبادرة يهدف إلى تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، وتنظمه المفوضية بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «أيفس» للنظم الانتخابية.

وأكد السايح في كلمته بالمناسبة على دور المفوضية العليا في جانب التوعية الانتخابية، مشددًا على أهمية مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في توعية البرلمانيين الشباب بالجوانب الانتخابية، وذلك في إطار «المبادرة الوطنية لتمكين الشباب».

السايح يدعو إلى نشر ثقافة الديمقراطية
كما أكد السايح دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي، مشيدًا بتجربة برلمان الشباب التي يجري تنفيذها للمرة الأولى في ليبيا، والذي جرى انتخابه في وقت سابق من هذا العام.

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وقال السايح «إن المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية»، مبينًا أن «المفهوم الواسع يتضمن سعي الإدارة الانتخابية إلى أن تكون شريكًا في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».

وأضاف السايح أن الأزمات التي مرت في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية «التي وصفت بأنها سياسية أو أمنية هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، داعيًا إلى ضرورة «نشر هذه الثقافة من خلال الشباب لكي نواكب حضارات الشعوب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال».

تفاصيل مبادرة التعلم الديمقراطي
كما ألقى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة بالمناسبة كلمة تناول فيها أهداف ورؤية المبادرة، وقدم شرحًا تفصيليًا عن مراحل التعلُّم الديمقراطي التي سيجري ختامها بمحاكاة لعمل السلطة التشريعية، ومناقشة البرلمانيين الشباب لأحد القضايا المهمة التي تتمثل في «السياسات الحكومية لدعم المحروقات».

وتحدث حمودة عن دور الشباب في الارتقاء بروح الأمة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة، مشيرًا إلى أن «أساس بناء المجتمعات يعتمد على ما يملكه الشباب من قدرات واعية وقادرة على تحمل المسؤولية».

واستعرض في كلمته محاور البرنامج التدريبي الذي تضمن مفهوم المواطنة الفاعلة والنظام الديمقراطي، والسلطة التشريعية والمبادئ الأساسية للانتخابات والدورة الانتخابية، وفق ما بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المستهدفون بالمبادرة
كما شارك في افتتاح فعاليات البرنامج قيس عبدالحميد كممثل عن برلمان الشباب بكلمة باسم البرلمان، أكد فيها وحدة برلمان الشباب ودوره في المضي قدمًا نحو المستقبل الديمقراطي لليبيا، وفي تعزيز قيمة المواطنة وروح الانتماء.

وأضافت المفوضية أن فعاليات الجلسة الثانية شهدت جلسة عمل حول المواطنة قدمها أحمد شنبر، تناول خلالها مفهوم المواطنة والقيم المؤسسة للمواطنة الفعالة، منوهة بأن فعاليات الجلسة الثانية سيديرها طه المسلاتي، وستتضمن «البيئة المعززة للمواطنة الديمقراطية والمبادئ المؤسسة لها، وأدوات الديمقراطية والمفاهيم المتعلقة بها».

وأشارت المفوضية إلى أن هذا البرنامج سيتواصل على مدى أسبوعين، سيجري خلالهما تقسيم المتدربين البالغ عددهم 80 متدربًا إلى مجموعتين، كل مجموعة تتلقى تدريبًا على مدى أربعة أيام، حيث تستقبل المفوضية حاليًا المجموعة الأولى، فيما سيلتئم الجزء الثاني من التدريب خلال الأسبوع المقبل ليشمل المجموعة الثانية.

وحضر افتتاح أنشطة المبادرة رئيس هيئة التوثيق والمعلومات عبدالباسط الباعور، ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، ورئيس صندوق تنمية الموارد البشرية فائز بوعمران، ورؤساء وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الانتخابات والديمقراطية وأعضاء برلمان الشباب الليبي وممثلو فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي منظمة أيفس للنظم للانتخابية، إلى جانب عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة.

إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
إطلاق مبادرة التعلم الديمقراطي لبرلمان الشباب، الأحد 4 يونيو 2023. (حكومتنا)
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