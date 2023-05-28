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مهراج: فرنسا تؤيد ليبيا في مجال الدفاع المدني وحماية المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 04:56 مساء
مهراج: فرنسا تؤيد ليبيا في مجال الدفاع المدني وحماية المواطنين
جانب من ورشة الدفاع المدني بين الجانبين الليبي والفرنسي. (صور أعاد نشرها السفير الفرنسي على حسابه بموقع تويتر)
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قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج إن بلاده تقف بجانب ليبيا في مجال الدفاع المدني وحماية المواطنين برًا و بحرًا.

ونشر السفير عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأحد، صورًا من ورشة عمل جرى عقدها في طرابلس بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية الليبية، لمناسبة يوم الأمن المدني «الليبي- الفرنسي».

استعراض طرق تقديم الإسعافات الأولية خلال ورشة الدفاع المدني
وأشار إلى أن الورشة استعرضت طرق تقديم الإسعافات الأولية في حالات الحرائق والحوادث التي تتطلب تدخل رجال الدفاع المدني.

- مهراج يزور المنطقة الحرة بمصراتة ويلتقي نشطاء المجتمع المدني
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وفي 10 مايو الجاري، زار مهراج المنطقة الحرة في مصراتة ومجموعة «وهيبة» الصناعية في زليتن، وكذلك شركة «النسيم» للصناعات الغذائية.

وغردت السفارة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «ترحيب حار ومناقشات واعدة وهدف مشترك: تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».

جانب من ورشة الدفاع المدني بين الجانبين الليبي والفرنسي. (صور أعاد نشرها السفير الفرنسي على حسابه بموقع تويتر)
جانب من ورشة الدفاع المدني بين الجانبين الليبي والفرنسي. (صور أعاد نشرها السفير الفرنسي على حسابه بموقع تويتر)
جانب من ورشة الدفاع المدني بين الجانبين الليبي والفرنسي. (صور أعاد نشرها السفير الفرنسي على حسابه بموقع تويتر)
جانب من ورشة الدفاع المدني بين الجانبين الليبي والفرنسي. (صور أعاد نشرها السفير الفرنسي على حسابه بموقع تويتر)
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