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مهراج يزور المنطقة الحرة بمصراتة ويلتقي نشطاء المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 09:35 صباحا
مهراج يزور المنطقة الحرة بمصراتة ويلتقي نشطاء المجتمع المدني
لقاء مهراج مع أعيان ونشطاء في مصراتة، 9 مايو 2023. (حساب مهراج على تويتر)
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قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إن السفير مصطفى مهراج، زار المنطقة الحرة في مصراتة، فضلا عن مجموعة «وهيبة» في زليتن، وكذلك شركة «النسيم».

وغردت السفارة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «ترحيب حار ومناقشات واعدة وهدف مشترك: تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».

مهراج يلتقي نشطاء في مصراتة
بدوره، قال مهراج عبر حسابه على «تويتر»، إنه التقى خلال زيارته الثانية لمدينة مصراتة «عميد البلدية ومجلس أعيان المدينة، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني نساء وشبابا»، وقدم شكره للجميع على «حفاوة صدوركم وتبادلاتنا القيمة».

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وبخصوص زيارته إلى مدينة زليتن، قال مهراج في تغريدة ثانية، إنه زار مجمع «الدافنية» الغذائي الذي يعمل بتقنية عالية ويسهم في الأمن الغذائي الليبي، لافتا إلى زيارته كذلك مجموعة «وهيبة» القابضة، وقدم الشكر لرئيسها شعبان وهيبة على «حسن الاستقبال والتبادلات الواعدة حول شراكة أكبر مع فرنسا».

زيارة مهراج لزليتن ومصراتة
وخلال اليومين الماضيين، زار السفير الفرنسي مدينتي زليتن ومصراتة.

وفي زليتن كان في استقباله عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زليتن، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية. ولم يوضح البيان جدول أعمال الزيارة.

في حين قالت بلدية مصراتة، أمس الثلاثاء، إن برنامج زيارة السفير الفرنسي يتضمن لقاء ببعض «المؤسسات الاقتصادية والمكونات بالبلدية؛ وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات».

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