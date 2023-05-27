بالأسماء.. إعلان المشاريع الفائزة في المخيم التدريبي لتطبيقات المحمول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

كرم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أصحاب المشاريع الفائزة في ختام المخيم التدريبي لتطبيقات الهاتف المحمول المقام في الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية.

وفاز مشروع في مخيم طرابلس، وهو تطبيق للمتسابقتين يسرا المحريب وفريال الكلابي، أما المشروع الفائز في مخيم بنغازي، فكان تطبيقا لكل من يوسف حسين السحابي وعائشة سعيد عبدالله سعيد، وفي مخيم مصراتة فاز تطبيق للمتسابقين محمد أبوزريبة ومعتصم حمودة.

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إنشاء نادي المطورين والمخترعين

ووجه الدبيبة في كلمة له خلال ختام المخيم، «بإنشاء نادي المطورين والمخترعين»، وقال إن الهدف من هذا المشروع هو «تقديم الأفكار والاختراعات والمشاريع من زاوية شبابية فنية ومتقدمة مستقلة».

وقال إن هذا النادي «ليس فكرة حديثة، بل أنشئت في كثير من الدول، وليبيا تزخر بالمواهب في مجالات التقنية والذكاء الصناعي»، ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الفعاليات.