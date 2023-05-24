حكومة الوحدة توزع 3000 سيارة على ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة المقدرة بـ3000 سيارة.

وفي احتفالية أُجريت في طرابلس، وُزّعت 50 سيارة كعدد رمزيّ للمستفيدين الذين مثلوا مختلف المدن الليبية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.

الدبيبة يتعهد باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الإعاقة

وتعهد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمته، باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الحكومة قد أعطت أولوية لهذه الفئة بتفعيلها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أن الحكومة خصصت، فيما سبق، 450 منحة زواج لشريحة ذوي الإعاقة، وزيادة مرتباتهم بنحو 45%.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية وزّعت 2300 سيارة كدفعة أولى في مايو العام الماضي، خدمةً للفئات المختلفة من هذه الشريحة.

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الحكومة تتكفل بدفع 50% من قيمة السيارات

وفي 30 نوفمبر 2021 وقّعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية مع شركة «هونداي» لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال عضو ومقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشير الفيتوري، وقتها، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستتكفل بدفع 50% من قيمة هذه السيارات.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يسلم السيارات لأصحابها من فئة ذوي الإعاقة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيصس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يسلم السيارات لأصحابها من فئة ذوي الإعاقة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يسلم السيارات لأصحابها من فئة ذوي الإعاقة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يسلم السيارات لأصحابها من فئة ذوي الإعاقة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يسلم السيارات لأصحابها من فئة ذوي الإعاقة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)