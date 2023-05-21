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مناشدات لصيانة مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 06:10 مساء
مناشدات لصيانة مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد
مقر مبنى صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
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ناشد الموظفون والعاملون بمكتب الهيئة العامة لصندوق الزكاة في بني وليد عبر «بوابة الوسط» اليوم الأحد، المسؤولين في الدولة والشركات العامة والخاصة والأفراد، تقديم الدعم لصيانة مقر المكتب المتهالك أو ضمه إلى مشاريع «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

أقدم المقار الحكومية في بني وليد
ويعد مقر مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من أقدم المقار الحكومية في المدينة، حيث افتُتح المبنى منذ الستينيات واستغل في السابق من قبل عدة قطاعات خدمية عامة، لكنه اليوم يعاني من الإهمال.

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ورصدت «بوابة الوسط» حالة المبنى الخاص بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد، الذي لم يشهد أي عمليات صيانة على مدى السنوات الماضية رغم استخدامه من قبل عدة جهات حكومية في السابق.

حالة مبنى صندوق الزكاة في بني وليد
وتعرضت غرف المبنى إلى التشقق وخاصة الأسقف ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار خلال فصل الشتاء إلى داخل المكاتب، دون النظر لهذا المقر بعين الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة في المدينة أو الحكومة.

وعند الدخول للمبنى يمكن مشاهدة جميع الأبواب والشبابيك مهشمة دون زجاج، فضلًا عن أن الباب الرئيسى للمقر يمكن فتحه بكل سهولة مما عرضه في السابق للسرقات والتعدي من قبل مجهولين.

وأثناء الدخول للمقر يمكن أيضًا ملاحظة انعدام الإضاءة، وتهالك دهانات الحوائط وانتشار الغبار والأتربة عليها نتيجة العوامل الجوية، كما أن دورات المياه متهالكة بسبب عدم صيانتها بشكل دوري.

دورة المياه بمبنى صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
دورة المياه بمبنى صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
المطبخ الخاص بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
المطبخ الخاص بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
مبنى مكتب صندوق الزكاة في بني وليد من الداخل. (الإنترنت)
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