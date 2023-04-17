مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر لتوزيعها على المستحقين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

فتح مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد، فتح أبوابه لاستقبال زكاة الفطر من المزكين استعدادًا لتوزيعها على مستحقيها من خلال عدد من المراكز واللجان التابعة للصندوق الموزعة في المدينة.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد علي التائب في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن أبواب اللجان ستكون مفتوحة أمام المواطنين طيلة الأيام القادمة، وفي الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال زكاة الفطر.

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ودعا التائب، جميع المواطنين للإسراع في زكاة الفطر من سائر أصناف الأطعمة بمقدار 2.5 كيلوغرام من أي صنف حتى يتمكن أعضاء المكتب من حصرها وتوزيعها على المحتاجين بوقتها الشرعي.

وأشار التائب، إلى إنه سيجري استقبال الزكاة عن طريق المراكز الموزعة على نطاق المدينة وهي: مسجد الزبير بن العوام (مسجد القرية)، ومركز النهر بجوار (سوق الممتاز)، ومركز تنيناي بمسجد (الصحابة)، ومركز تجميع المردوم بمسجد (الرسالة).

مواد غذائية بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)