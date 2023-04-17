  • Alwasat News
Atwasat

مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر لتوزيعها على المستحقين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 17 أبريل 2023, 10:56 مساء
مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر لتوزيعها على المستحقين
مواد غذائية بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
alwasat radio

فتح مكتب صندوق الزكاة بمدينة بني وليد، فتح أبوابه لاستقبال زكاة الفطر من المزكين استعدادًا لتوزيعها على مستحقيها من خلال عدد من المراكز واللجان التابعة للصندوق الموزعة في المدينة.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة في بني وليد علي التائب في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن أبواب اللجان ستكون مفتوحة أمام المواطنين طيلة الأيام القادمة، وفي الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال زكاة الفطر.

- دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
- فتح أبواب صندوق الزكاة في بني وليد.. والقيمة: 2.5 كيلو من أي صنف طعام

ودعا التائب، جميع المواطنين للإسراع في زكاة الفطر من سائر أصناف الأطعمة بمقدار 2.5 كيلوغرام من أي صنف حتى يتمكن أعضاء المكتب من حصرها وتوزيعها على المحتاجين بوقتها الشرعي.

وأشار التائب، إلى إنه سيجري استقبال الزكاة عن طريق المراكز الموزعة على نطاق المدينة وهي: مسجد الزبير بن العوام (مسجد القرية)، ومركز النهر بجوار (سوق الممتاز)، ومركز تنيناي بمسجد (الصحابة)، ومركز تجميع المردوم بمسجد (الرسالة).

مواد غذائية بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
مواد غذائية بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له (فيديو)

السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم ...
تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام

تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين
لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول 1470 اسطوانة غاز طهو إلى سرت
وصول 1470 اسطوانة غاز طهو إلى سرت
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
عون يشارك في نقاش دولي حول مستقبل الطاقة المستدامة
عون يشارك في نقاش دولي حول مستقبل الطاقة المستدامة...
مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر لتوزيعها على المستحقين
مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر ......
توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف دينار
توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف ......
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا...
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا...
المزيد